بالفيديو.. القبض على وافد عربي هدد طاقم تصوير قناة السعودية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الإدارة العامة لدوريات الأمن ممثلة بدوريات منطقة الرياض، اليوم الخميس، من القبض على وافد عربي قام بتهديد طاقم تصوير قناة السعودية أثناء عمل تقرير تلفزيوني عن ظاهرة التسول؛ متحديًا بذلك الأنظمة.

وكان مقطع فيديو أظهر الوافد، وهو مشرف على متسولين بالرياض يتحدى التصوير خلال تقرير تلفزيوني، قائلًا: ” صوّر ولا انت ولا عشرة أمثالك يحركني ” .