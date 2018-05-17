بالفيديو.. القبض على وافد عربي هدد طاقم تصوير قناة السعودية بالرياض
تمكنت الإدارة العامة لدوريات الأمن ممثلة بدوريات منطقة الرياض، اليوم الخميس، من القبض على وافد عربي قام بتهديد طاقم تصوير قناة السعودية أثناء عمل تقرير تلفزيوني عن ظاهرة التسول؛ متحديًا بذلك الأنظمة.
وكان مقطع فيديو أظهر الوافد، وهو مشرف على متسولين بالرياض يتحدى التصوير خلال تقرير تلفزيوني، قائلًا: ” صوّر ولا انت ولا عشرة أمثالك يحركني ” .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4978 ] نشر منذ 1 ساعة
كلها سنه وتلاقوه في نفس المكان ولاهمو شي😏
طلال[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الوافد يجب أن يجلد يومياً في نفس المكان طوال ثلاثة أشهر وبعدها يتم ترحيله . ما فعله تحدي للدولة وليس لجهاز إعلامي . هذه جريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام دون تحليل لأسباب البجاحة والاستهتار لما قام به . من خلفه ولماذا يتكلم بهذه القوة والخساسة !؟
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 1 ساعة
اختي ناقدة لا اعتقد ذلك ,,, ماهي غريبه على رجال أمننا الابطال .وخاصة
رجال دوريات الامن الذين يستحقون منا كل الشكر والتقدير على مايقومون به من تضحيات
للمحافظه على استتباب الامن الداخلي واستقراره والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن او الاخلال به.
حفظ الله رجال أمننا وأدام علينا نعمة الامن
خديجه[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبارك فيه وسجنه حلال فيه وكل من يمتهن هذي المهنه من الوافدين استغلوا طيبة الناس عندنا
واصبحوا يجندون الاطفال .
وزيدون في شهر رمضان والمفروض يكون لهم عقاب
هذي العصابات .
والله يقوي رجال الأمن على هؤلاء النصابين
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3670 ] نشر منذ 1 ساعة
سنه كثير =يطلق بكفاله وتعود حليمه لعادتها القديمه-
qlq[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 41 دقيقة
كشف القناع بسرعة
اغلب الاجانب نفس صور ولا عشرة زيك
بس ينتظرون اختلال الامن
qlq[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 41 دقيقة
كشف القناع بسرعة
اغلب الاجانب نفس صور ولا عشرة زيك
بس ينتظرون اختلال الامن
الواقع[ عدد التعليقات: 6174 ] نشر منذ 40 دقيقة
ان شاء الله بعد السجن والجلد يتم إبعاده عن المملكة بشكل نهائي غير ما سوف عليه هذا وصل مرحلة تعدت كل الخطوط الحمراء في احترام القانون
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1048 ] نشر منذ 17 دقيقة
ولا انت ولا عشرة أمثالك يحركني…
هذا وهو شحاد فكيف باصحاب المناصب من الأجانب..
القظيه ما هي فرديه بين اعلامي واجنبي مخالف….. بل اخطر ألف مره…. فهو يثبت مدى ما وصل اليه حال الاحانب من استرخاء واحتقار لأبناء البلد وانظمته … الواجب ان يثير هذا المقطع الجهات المعنية لتضرب بيد من حديد على كل اجنبي يتجاوز حدوده ليعرف قدره
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10269 ] نشر منذ 16 دقيقة
اسجنوه واجلدوه وغرموه ثم رحلوه
البير وغطاها[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 15 دقيقة
هو عارف البير وغطاها والا ما يهدد مصور القناة الرسمية تلفزيونية
X[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 9 دقائق
لو كان فيه مكافحة تسول قوية ومدعومة بالدوريات كان ما تجرى هالوافد الخسيس على التطاول ،، وبعدين بعض المواطنين للاسف يتعاطف معهم ويعطيهم وهذا اللي شجعهم على التسول
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههههههههههه مسكوه المسكين كصمو وجهه وادبوه واسجنوه وسفروه لا عوده