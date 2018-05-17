” الأردن ” تدفع بـ 354 حارسا لحماية المسجد الأقصى

عمّان(صدى):

أصدرت الحكومة الأردنية قرارا بزيادة عدد الحراس العاملين، على حماية المسجد الأقصى لمدينة القدس المحتلة إلى 354 حارسًا، وذلك على خلفية ما شهده الحرم القدسي خلال الأسبوع الحالي من اقتحامات كبيرة من قبل المستوطنين اليهود، بدعم من سلطات الاحتلال.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الأوقاف عبدالناصر أبو البصل، أن الشهر الماضي قامت الوزارة بتعيين 93 موظفًا جديدًا لأوقاف القدس، سيباشرون عملهم هناك، خلال الشهر الحالي.

أما عن الموظفين المعينين أخيرًا، فقد تم تعيين 28 حارسًا للحرم القدسي؛ لترتفع أعداد الحراس إلى 354، بدلًا من 326 وإجمالي عدد موظفي أوقاف القدس، إلى نحو 1000 موظف.