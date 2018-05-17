بالفيديو.. مسنة فلسطينية تنقذ شبانا محاصرين قنصهم الاحتلال في غزة
أظهر مقطع فيديو، قيام مسنة فلسطينية بإنقاذ الشباب المحاصرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بعد قنصهم من قبل قوات الاحتلال.
وبيَّن المقطع، شاب مصاب أثناء مشاركته في مسيرة العودة، لا يقدر على الحركة، إلا أن السيدة الفلسطينية ظلت تشجعه على التقدم نحوها حتى يتمكن شباب آخرون من إسعافه.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3670 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يكون في عونهم-ويرزيل الغمه ويكشف الكرب عنهم-
شعب جبار من الصغر متربين على المقاومه والشجاعه -الله ينصرهم ويكفيهم شر الخونه-
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 50 دقيقة
يااارب انصرهم وفرج همهم فيديو يقطع القلب اقسم بالله 😭😭💔