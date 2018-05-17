بالفيديو.. مسنة فلسطينية تنقذ شبانا محاصرين قنصهم الاحتلال في غزة

القدس المحتلة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مسنة فلسطينية بإنقاذ الشباب المحاصرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بعد قنصهم من قبل قوات الاحتلال.

وبيَّن المقطع، شاب مصاب أثناء مشاركته في مسيرة العودة، لا يقدر على الحركة، إلا أن السيدة الفلسطينية ظلت تشجعه على التقدم نحوها حتى يتمكن شباب آخرون من إسعافه.