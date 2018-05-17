بالفيديو.. ثور هائج يقتل متسابقا بضربة مميتة في الصدر

برازيليا(صدى):

هاجم ثور هائج ، راعي بقر برازيلي يقدعى ” جيليارد أنطونيو ” ، بطريقة مروعة بضربة مميتة في الصدر ، ما أسفر عن وفاته عقب وصوله للمستشفى بلحظات .

وأظهر مقطع فيديو متداول جيليارد وهو يخرج إلى الحلبة على ظهر ثور خلال مشاركته في مسابقة الروديو في البرازيل، إذ انزلق وسقط على الأرض لكن يده ظلت عالقة في حزام حول الثور، ما أدى إلى سحبه عدة ثوانٍ قبل أن يركض الثور فوق صدره ويدهسه بساقيه الخلفيتين.

وحصل على مساعدة طبية عاجلة، وقضى المسعفون 40 دقيقة في محاولة إحيائه في سيارة الإسعاف، لكن أعلنوا وفاته لدى وصوله إلى المستشفى بعد إصابته بجروح داخلية خطيرة، إذ أسفر الحادث عن إصابته بكسر في العنق وفشل في التنفس والقلب.