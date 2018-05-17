شقيقة غريزمان تدرس تحديد وجهته الجديدة.. وأتلتيكو مدريد ينتظر

نواف السالم(صدى):

أكد جيل مارين، المدير التنفيذي لفريق أتلتيكو مدريد، أنه لا يعرف قرار النجم الفرنسي غريزمان؛ حيث أنه ينتظر رد شقيقته، قائلًا: ” تحدثت مع أخت غريزمان منذ فترة وهي وكيله أعماله، ننتظر تلقي جوابًا، لست متفائلًا ولا متشائما ولا أعرف ماذا سيحدث ” .

وأوضح ” مارين ” : ” سنحترم قراره الشخصي مهما كان، بالنسبة لبرشلونة ليس هناك أي معنى لما يقومون به بعد البيان ضدهم الرئيس بارتوميو لم يرد علي ” ، مضيفًا: ” هو يملك القرار بين أن يصنع التاريخ في أتلتيكو مدريد أو يذهب لنادي آخر لن يتمكن من دخول تاريخه ” .

وتحاول إدارة أتلتيكو مدريد والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إقناع النجم الفرنسي بالبقاء مع الفريق وتقديم عرض جديد براتب أكبر وطموحات أكبر، ولكن برشلونة الإسباني يرغب في ضم اللاعب من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 100 مليون يورو.