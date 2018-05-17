تجنب ” الكرش ” في رمضان بـ 6 خطوات

متابعات(صدى):

أورد موقع ” بولد سكاي ” المعني بالصحة، في تقرير له، 6 نصائح لتجنب ظهور ما يسمى ” الكرس ” ، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وتضمنت النصائح التي سردها التقرير، الإقلاع من تناول الأطعمة المسببة للانتفاج كالحليب والبقوليات والمعجنات، بالإضافة إلى تناول التفاح المقشر والخوخ والجزر والفواكه الحمضية.

كما شملت النصائح، شرب كميات كبيرة من المياه لتنظيف الجسم من السموم، وممارسة التمارين الخاصة بشد البطن كل يوم ربع ساعة على الأقل، وكذلك الإكثار من شرب الشاي الأخضر، خاصة قبل النوم، وأخيرًا تجنب تناول اللبان.