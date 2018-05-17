تجنب ” الكرش ” في رمضان بـ 6 خطوات
أورد موقع ” بولد سكاي ” المعني بالصحة، في تقرير له، 6 نصائح لتجنب ظهور ما يسمى ” الكرس ” ، خاصة في شهر رمضان المبارك.
وتضمنت النصائح التي سردها التقرير، الإقلاع من تناول الأطعمة المسببة للانتفاج كالحليب والبقوليات والمعجنات، بالإضافة إلى تناول التفاح المقشر والخوخ والجزر والفواكه الحمضية.
كما شملت النصائح، شرب كميات كبيرة من المياه لتنظيف الجسم من السموم، وممارسة التمارين الخاصة بشد البطن كل يوم ربع ساعة على الأقل، وكذلك الإكثار من شرب الشاي الأخضر، خاصة قبل النوم، وأخيرًا تجنب تناول اللبان.
أبوفهد[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 2 ساعتين
معد ندري نصدق مين
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3670 ] نشر منذ 58 دقيقة
في رمضان مافيه مجال للنقاش كل صنف يقولك –كولني–
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10269 ] نشر منذ 11 دقيقة
قبل كلامكم وخرابيطكم
جانا هذا الامر منذ 1400 عام من كلام خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم
قال عليه الصلاة والسلام:”ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم يفعل فثلث
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه”