فريق بحثي يكتشف مركب تركيبي لعلاج أحد سرطانات الدماغ

متابعات(صدى):

كشف باحثون خلال دراسة تم إجرائها حديثًا، أن أحد أخطر أشكال سرطان الدماغ المعروف باسم ” الورم الأرومي الدبقي ” ، يمكن أن يتم علاجه من خلال استخدام مركب تجريبي.

حيث وجد الباحثون أن الخلايا الموجودة في الورم، تسمى الخلايا الجذعية ” GSC ” ، وأن هذه الخلايا تحتوي على مستويات عالية من إنزيم ” CDK5 ” .

ووفقًا للدراسة التي أجروها، فإن هذا الإنزيم يوقف نمو الأورام الدبقية، ويثبط قدرة تجديد الخلايا الجذعية الذاتية، كما كشفت الأبحاث أن تثبيط عمل الجين الذي يشفر ” CDK5 ” ، يقلل من حجم الورم وعدد من الخلايا الجذعية ” GSC ” .

تجدر الإشارة إلى الفحص الجيني لدى البشر المصابين بـ ” الورم الأرومي الدبقي ” ، أن هؤلاء الناس لديهم مستويات عالية من أنزيم ” CDK5 ” .