طرق بسيطة تخفف عنك عناء إعداد وجبة الإفطار الرمضانية

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تغذية ، إن المرأة تقضي ساعات لإعداد طعام الإفطار في شهر رمضان ، وهي صائمة وربما منهكة، ومن هنا أهمية تقليل عدد ساعات وقوفها في المطبخ، في نهار رمضان، لأقصى حد ممكن.

وإليك مجموعة من الطرق والنصائح المهمة التي تخفف عنك :

تجهيز كمية

قبل بداية كل أسبوع اشتري اللحوم والأسماك والدواجن، وقبل وضعها في الفريزر، قومي بتتبيل كل منها، ما يوفر عليكِ الكثير من الوقت عند استخدامها لاحقا.

طهو وجبتين معاً

قومي بطهي كمية أكبر من وجبتكِ المعتادة، لتكفي يومين لا يوماً واحداً، وهو ما يوفر لكِ مزيداً من الراحة في اليوم التالي.

استخدام مثالي للفرن

يمكنكِ استخدام الفرن لطهي أكثر من غرض، مثل شيّ الدجاج المتبل، وطبخ الخضار، وغيرهما، وهو ما يوفر لكِ أيضاً وقتاً طويلاً من الانتظار أمام الفرن لوضع كل وجبة على حدة.

الماء المغلي

الأمر نفسه ينطبق على الماء المغلي، فإذا كنتِ تحضرين المعكرونة مع الخضار، يمكنكِ وضع ماء المعكرونة نفسه للخضار؛ ما يوفر عليكِ كثيراً من الوقت أيضاً، لأنكِ لن تحتاجي إلى الانتظار أمام الماء المغلي مرتين، فضلا عن أن بعض الخضراوات مثل السبانخ واللفت ستترك نكهة نباتية جميلة في الماء، ما يجعلكِ تحصلين على معكرونة مطبوخة لذيذة ومفيدة وشهية أكثر.