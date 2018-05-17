سباق بين الهلال والنصر لضم باهبري

ماجد محمد(صدى):

يسعى ناديا الهلال والنصر إلى الفوز بخدمات الدولي هتان باهبري، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم.

وأوضحت مصادر، أن الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب فريق النصر طلب من سعود السويلم رئيس النادي ضم اللاعب إلى صفوفه، بعد أن أشرف على تدريباته خلال عمله في الشباب حيث أنه معجب بمستواه الفني؛ بينما طلبت إدارة نادي الهلال شراء عقد اللاعب.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة الشباب مع لاعبها هتان باهبري بعد عودته من معسكر المنتخب الوطني لبحث تمديد عقده قبل دخول فترة الستة أشهر يناير المقبل.