توطين قطاع التأمين يتجاوز الـ 70% في زمن قياسي

عادل الحربي(صدى):

بلغت نسبة التوطين في قطاع التأمين أكثر من 70% ، في نهاية الربع الأول من عام 2018.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن تجاوز نسبة السعودة في هذا القطاع الـ70%، بعد ما كانت 58% عام 2016.

ويفترض أن تزيد نسبة التوطين في القطاع بقدر 5% كل عام، إلا أنها قفزت إلى 70% خلال 15 شهرًا فقط، أي أكثر من النسبة النظامية.

ووصلت نسبة التوطين في المناصب الإشرافية، في ذات القطاع، إلى 53% بعدما كانت 36% فقط خلال 2016.