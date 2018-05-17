توطين قطاع التأمين يتجاوز الـ 70% في زمن قياسي
بلغت نسبة التوطين في قطاع التأمين أكثر من 70% ، في نهاية الربع الأول من عام 2018.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن تجاوز نسبة السعودة في هذا القطاع الـ70%، بعد ما كانت 58% عام 2016.
ويفترض أن تزيد نسبة التوطين في القطاع بقدر 5% كل عام، إلا أنها قفزت إلى 70% خلال 15 شهرًا فقط، أي أكثر من النسبة النظامية.
ووصلت نسبة التوطين في المناصب الإشرافية، في ذات القطاع، إلى 53% بعدما كانت 36% فقط خلال 2016.
عمار[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 49 دقيقة
قد تكون نسبة السعودة ٦٦% لكن معظمهم ان لم يكن كلهم يشغلون وظائف متدنية الدخل والوظائف القيادية ذات الدخل المرتفع محتكرة من الاجانب
طلال[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 48 دقيقة
اغلب الموظفين السعوديين بشركات التأمين رواتبهم ضعيف وايش فائدة النسبه
ماجد[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 48 دقيقة
ارباح شركات التأمين مرتفعة وموظفينها قليل والاجانب ماسكين الادارة ويجيك المصري يقول لي راتب 3500 وينخصم تأمينات هذا وانا بكالوريوس تأمين
خديجه[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 46 دقيقة
انا نفس الشي اشتغلت سبع سنين في شركة تأمين للاسف الرواتب العاليه جدا للاجانب والسعوديات ٥ الاف احتكر مو طبيعي لهم