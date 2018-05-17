تقييم أداء ” التعليم ” الوظيفي من قبل لجنة مختصة لرفعه لـ ” الخدمة المدنية “
أعلنت وزارة التعليم، عن تشكيلها لجنة مختصة لدراسة نظام إدارة الأداء الوظيفي، وذلك بتوجيه من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي.
وتتضمن مهام اللجنة المشكلة، إقرار واعتماد كل ما يرفع من وزارة التعليم إلى وزارة الخدمة المدنية بشأن إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية.
كما تضمنت مهامها، تشكيل لجان فرعية تختص بالعمل على إعداد دليل للتنظيمات والإجراءات الداخلية والجدارات والأهداف المرتبطة بتطبيق إدارة الأداء الوظيفي.
وتقوم هذه اللجان بتهيئة الميدان التعليمي وتعريفه بأنظمة تقييم الأداء الجديدة، إضافة إلى التنسيق مع الخدمة المدنية في هذا الملف.
يذكر أن اللجنة شكلت برئاسة وكيل التعليم بنين، وتضمنت في عضويتها وكيل وزارة التعليم بنات، والدكتور عبدالسلام الناجي المستشار بمكتب وزير التعليم، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه مناسبًا داخل وزارة التعليم.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت يفهمون القائدات ابجديات وضع الاداء الوظيفي
والله مهزلة الاداء الوظيفي كل قائدة تقيم ع حسب مشاعرها
والمشرفات ابطاااال النصر للقائدة ونحنوا ضعناااااا
طلال[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله مافيه اي وزاره منسوبيها ينشرون تعاميم وخطابات الا وزاره التعليم تنشر غسيلها للملأ وكل من هب ودب يدلي بدلوه شوي خصوصيه لمنسوبيكم
خديجه[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين المعلمين والمعلمات مالهم إلا الهروب من المأزق بالتقاعد .. كل عام يحمل معه كومة من الأعمال اللي ترهق المعلم والله يستر بالعام القادم اللي بدايتها الاداء الوظيفي
همس[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم الله مابعد أجزنا خلوهم يرتاحون بالإجازة وأبعدوا عنهم القلق والتوتر ومن ثم اللائحة الجديدة فيها ظلم خاصة التصنيف .
عمار[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
اللائحة ممتازة و تعطي الموظف الحرية بإختيار أهدافه شريطة أن تكون منطقية و قابلة للقياس .. لكن مايعيب اللائحة هي المادة 9 و التي تعني التصنيف الاجباري ، ولا شك أن هذه المادة ظالمة و تجبر على الظلم و محبطة على الرغم من عدم تطبيقها حتى الآن .
اتحادي[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 1 ساعة
لن ينجح تققيم الاداء الوظيفي ومن وضعه يعرف لماذا لم ينجح ؟
من وضع هذا التقييم هو ارتكب سلوكا يتناقض او يتعارض مع تقييم الاداء الجديد (((( وظف ابنه الذي يحمل ثانوية عامه بوظيفه راتبها 22 الف ريال ولم يوظف ناس متخصصه وتحمل ماجستير ودكتوراة في نفس التخصص )))
فكيف نريد ان ينجح هذا التقييم ؟
النجاح الوحيد لهذا التقييم هو (( تفعيل دور المحامين و المحاكم بدل مايكونو شغلهم شاي وقهوة بتجيهم قضايا بالمئات او بالالاف )) وربما نشهد قضايا عنف وقتل وتصفية بين الموظفين خاصة اذا انعدمت الراقبه على المؤسسات وكثر الظلم بهذا الخصوص وخاصة انه ظلم يتعلق برزق الانسان وقوت اطفاله ومستقبله
لذلك هذا القرار سوف يجلب من المشاكل والقضايا ما الله به عليم
لانه نظام في الاصل قائم على الظلم كيف لي كمدير او رئيس مؤسسه ان اكون مجبر على ان اصنف موظفيني ما بين غير مرضي الى ممتاز ؟! طيب اذا موظفيني كلهم جادين في عملهم وكويسين وقائمين به وخاصة انهم يعرفون ان في تقييم اخر السنة وجتهدوا جميعهم وصار فيه تنافس من اختار بينهم غير مرضي وجيد ومن اضع ممتاز ؟ّ!
متابع[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 58 دقيقة
أهم شئ : ما فيه نسوان من بينهم .. ( معقدات ) ولا يوجد عندهن سلاسة وسياسة الجذب وشحذ الهمم .
متابع[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 52 دقيقة
نظام اشتراط وجود ( غير مرضي ) في التقييم ( غير صحيح ) مجرد إشاعات .. فالنظام إلى الآن في طور الدراسة .إلا إذا تدخلت صاحبة فكرة (( حصة النشاط )) فتوقع كل شئ !!!
الواقع[ عدد التعليقات: 6172 ] نشر منذ 41 دقيقة
اولا لماذا لا نكون واقعيين ونعترف أن الواسطة وتميز المعارف والأقارب موجودة بشكل واضح جدا في مجتمعنا وتقييم الأداء سوف يكون خاضع لذلك نتمنى عدم التصنيف أو التقييم مدام الموظف ينتج وقائم بعمله بل يحتاج رفع المعنويات والدعم وتعديل السلبيات أن وجدت
اتحادي[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 26 دقيقة
احسنت ( الواقع )
نعم من وضع هذا التقييم هو قام بعمل يتنافى مع التقييم (وظف ابنه بوظيفة فوق استحقاقه بعشرات المرات ولم يوظف اصحاب الحق من يحملون درجات عليا في ذات التخصص ) ما بالك لو هذا الابن تحت اداراته هل سيحصل على تقييم جيد او غير مرضي ؟!
ما قام به الوزير هو نقطة في بحر من الذي يحصل في باقي المؤسسات والادارات الحكوميه وغير الحكوميه