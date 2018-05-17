تقييم أداء ” التعليم ” الوظيفي من قبل لجنة مختصة لرفعه لـ ” الخدمة المدنية “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن تشكيلها لجنة مختصة لدراسة نظام إدارة الأداء الوظيفي، وذلك بتوجيه من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي.

وتتضمن مهام اللجنة المشكلة، إقرار واعتماد كل ما يرفع من وزارة التعليم إلى وزارة الخدمة المدنية بشأن إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية.

كما تضمنت مهامها، تشكيل لجان فرعية تختص بالعمل على إعداد دليل للتنظيمات والإجراءات الداخلية والجدارات والأهداف المرتبطة بتطبيق إدارة الأداء الوظيفي.

وتقوم هذه اللجان بتهيئة الميدان التعليمي وتعريفه بأنظمة تقييم الأداء الجديدة، إضافة إلى التنسيق مع الخدمة المدنية في هذا الملف.

يذكر أن اللجنة شكلت برئاسة وكيل التعليم بنين، وتضمنت في عضويتها وكيل وزارة التعليم بنات، والدكتور عبدالسلام الناجي المستشار بمكتب وزير التعليم، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه مناسبًا داخل وزارة التعليم.