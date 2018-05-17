بعد إيقاف البرنامج.. مقدم ” الحقيبة التدريبية ” يكشف رفضه لمضمونها

علي القحطاني(صدى):

علق مقدم الحقيبة التدريبية، ناصر الجميعة، على قرار إيقاف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ ” الحقيبة التدريبية ” أمس الأول الثلاثاء، والتي خصصت كبرنامج توعوي يستهدف المقبلات على الزواج؛ لاحتوائه على نص ” ضرب الزوجة ” .

وقال ” الجميعة ” أنه قام بتقديم البرنامج رغم ما احتواه من تجاوزات؛ لأنها مُقدمة من الوزارة، ومعدة من 50 باحثًا من قبلها، مشيرًا إلى أنه سبق وقد رفض مضمون الحقيبة أكثر من مرة؛ بسبب هذا المصطلح.

مضيفًا: ” لا يمكن لعاقل أن يرضى بمثل ما ورد في الحقيبة ” ، مبينًا أنه لم يشجع على الضرب، بل حرص على توضيح الآثار السلبية للقيام بذلك.

يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت قد أوقفت الحقيبة التدريبية أمس الأول؛ لاحتوائه على نص ” ضرب الزوجة ” .