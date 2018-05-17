بعد إيقاف البرنامج.. مقدم ” الحقيبة التدريبية ” يكشف رفضه لمضمونها
علق مقدم الحقيبة التدريبية، ناصر الجميعة، على قرار إيقاف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ ” الحقيبة التدريبية ” أمس الأول الثلاثاء، والتي خصصت كبرنامج توعوي يستهدف المقبلات على الزواج؛ لاحتوائه على نص ” ضرب الزوجة ” .
وقال ” الجميعة ” أنه قام بتقديم البرنامج رغم ما احتواه من تجاوزات؛ لأنها مُقدمة من الوزارة، ومعدة من 50 باحثًا من قبلها، مشيرًا إلى أنه سبق وقد رفض مضمون الحقيبة أكثر من مرة؛ بسبب هذا المصطلح.
مضيفًا: ” لا يمكن لعاقل أن يرضى بمثل ما ورد في الحقيبة ” ، مبينًا أنه لم يشجع على الضرب، بل حرص على توضيح الآثار السلبية للقيام بذلك.
يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت قد أوقفت الحقيبة التدريبية أمس الأول؛ لاحتوائه على نص ” ضرب الزوجة ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 6172 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحكومة السعودية المباركة وبكل حزم وقوة سوف تنصف من وقع عليه الإيذاء أو التعدي حتى لو لفظي سواء للمرأة أو الأطفال أو الرجال فكل فرد في حماية الله ثم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سلمه الله في هذا الوطن الغالي ونذكر الأخوة والأخوات بأن هناك من يقتص لهم ويحميمهم من الظلم والبطش بمجرد اتصال هاتفي على الشرطة أو حماية الطفل والمرأة وإذا كان الاعتداء له آثار جسدية فقط احظر تقرير طبي بعد الذهاب للشرطة وطلب التحويل للمستشفى