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بالفيديو.. طفل يفسد زواج والدته من صديقها

بالفيديو.. طفل يفسد زواج والدته من صديقها
واشنطن(صدى):

أفسد طفل صغير ، مخطط صديق والدته بطلب يدها في مشهد رومانسي ، حيث سرق الطفل الاضواء منهما .

وكان طلب كيفن برزيولا من إليزا الزواج بأحد المنتزهات في ولاية ميشيجان الأمريكية، خلال مشهدا رومانسيا هبط فيه على ركبته مقدما خاتم الزفاف، لكن ابن العروس أفسد كل ذلك، فأثناء موافقة الأم خلع سرواله وبدأ في التبول خلف حبيبها مباشرة.

ولم تدرك الأم ما يحدث إلا بعد انتهاء طلب الزواج بالكامل.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3665 ] نشر منذ 1 ساعة

لو احد خطف الطفل مادروا عنه-نسيوا كل شي-

[ عدد التعليقات: 10265 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه قدرهم

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