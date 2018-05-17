” المدرسة السعودية للقيادة ” تكشف عن الشروط الواجب توافراها بالمدربات

عادل الحربي(صدى):

وضعت المدرسة السعودية للقيادة، التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عدة شروط للراغبات بالعمل مدربات لقيادة السيارات.

وعن الشروط التي وضعتها المدرسة، فجاءت كالتالي: ” أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية على الأقل، أن يكون عمر المتقدمة ما بين 22 – 40 عامًا، أن يكون لدى المتقدمة مهارات أساسية في قيادة السيارات ” .

كذلك شملت الشروط ضرورة أن تكون المدربة لائقة صحيًا، وأن لا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي، كما أبانت المدرسة أن الأفضلية للمواطنات ومن لديهن لغة أخرى وحديثات التخرج.

وكانت المدرسة قد أعلنت في بداية شهر مايو الجاري، عن تسجيل أكثر من 70 ألف متدربة بها.