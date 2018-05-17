عشرينية تلقى حتفها في أول ليالي رمضان إثر إندلاع حريق بمنزلها

نايف السالم(صدى):

إندلع حريق في منزل بحي الهنداوية وسط جدة، مساء الأربعاء، أسفر عن مصرع مواطنة عشرينية متأثرة بحالة اختناق.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أنه أثناء قيام فرق الانقاذ التابعة لمدني جدة بالبحث عن محتجزين نتيجة حريق اندلع في منزل شعبي مكون من دورين، بالدور الثاني، عٌثر على الفتاة، وجرى إخراجها خارج البناية وبالكشف عليها اتضح أنها فارقت الحياة نتيجة الاختناق.

وأشارإلى أنه تم تمشيط منطقة الحريق ولم يتم العثور على محتجزين أو إصابات سوى الفتاة المتوفاة ،ما يدل على أنها كانت بمفردها بينما كان بقية أفراد الأسرة خارج البناية.

وباشرت فرق التحقيق بمدني جدة أعمالها في موقع الحادث، وتم تسليم الحادث للجهات المختصة بعد التحقيقات الأولية.