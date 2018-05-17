مُسن يحلم بعلاج أذنيه حتى يستطيع سماع صوت الآذان

علي القحطاني (صدى):

روى مواطن مُسن يبيع المساويك ، ما يعانيه من مشاكل صحية بأذنيه، وأن حلمه الوحيد هو أن يستطيع السمع بشكل طبيعي مرة أخرى وأن يسمع صوت الأذان.

فبالرغم من أن الرجل المسن ويدعى العم عبدالله الهذلي بيبع المساويك في إحدى زوايا الساحات الخارجية بالمسجد الحرام ولكنه رغم القرب والالتصاق بالمكان لا يسمع صوت الأذان، فهو مصاب بـ ” الصنق ” .

وعن نفسه قال الهذلي : ” أنا رجل بسيط لا أملك سوى منزل وسط حي الكعكية ،ومبلغ أتقاضاه من الضمان الاجتماعي لا يسد عوز بطون 10 أبناء ” ، بحسب المدينة.

وعن مشكلة أذنيه قال : ” عجزت كل العجز عن العلاج، بسبب التكاليف الباهظة ” ، مشيرًا إلى أنه صبر على الألم ولكنه انتقل ببطء من أذن واحدة إلى الأذنين.

وأضاف: ” أصبحت أتمنى فى ليلي ونهاري من يحملني للعلاج بمستشفى خاص داخل المملكة أو خارجها، بسبب الصنق وقعت في حرج كبير حتى بات المتعاملون معي يظنون أنني غير مبالٍ بحديثهم، ليس هذا فقط، بل أصبحت لا أسمع حتى صوت الأذان ” .