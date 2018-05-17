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مصرع وإصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة في حادث إنقلاب

مصرع وإصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة في حادث إنقلاب
نايف السالم(صدى):

شهد طريق عسفان القديم بجدة، أمس الأربعاء، حادث إنقلاب سيارة أسفر عن وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 3 آخرون.
وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة بلاغًا عند الساعة 23.52 من مساء الأربعاء، يفيد بوقوع حادث انقلاب نتج عنه 7 إصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي لهلال جدة ،عبدالله أبوزيد، أنه فور وصول البلاغ أسرعت 4 فرق إسعافية، متقدمة إلى موقع الحادث؛ حيث وُجد 7 إصابات بينها 4 وفيات و3 حالات خطيرة.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف قدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى خليص العام.

 


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