 فتح القبول بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الدفاع – اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية – عن فتح باب القبول أمام الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة للعام 1439هـ ، التابعة لوزارة التعليم تخصص علوم طبيعية.

وتضمنت كليات كل من : الملك عبدالعزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي .

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة ، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.

إضافة إلى أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العلمي، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لاتقل عن 60% .

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 1439/9/12هـ من خلال بوابة القبول الموحد للتسجيل في الكليات العسكرية مع ملاحظة أن اختبار الكفايات شرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية، موضحة أن التسجيل يكون من ( هنا ) .