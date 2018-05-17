بالصور..إنقلاب سيارة بالمخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت محافظة المخواة ،حادث إنقلاب سيارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من رمضان.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 2:13 صباحا يفيد بانقلاب سيارة في طريق قلوة.

وأضاف الزهراني تم توجيه فرقة إسعافيه للموقع ،وبعد مسح الموقع تبين وجود إصابه خطيرة وأتضح انها لقائد المركبة.

حيث أصيب بكسور مضاعفة في الأطراف السفلية، تم التعامل معه اسعافيا بالموقع وبعد ذلك تم نقله لمستشفى المخواة العام.