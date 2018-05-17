تنبيه بهطول أمطار مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق

علي القحطاني (صدى):

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدمًا بحالة مطرية مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة تشمل كل من الرياض، ومكة المكرمة، والباحة والقصيم، وعسير، وجازان.

وتبدأ الحالة من الساعة السابعة صباح الخميس، وتنتهي في الحادية عشرة والنصف مساء السبت المقبل على عنيزة وبريدة والرس وعقلة الصقور والمذنب والأجزاء المجاورة لها بمنطقة القصيم.

وفي الرياض تبدأ الحالة في السابعة صباح الخميس وتنتهي في الثالثة من فجر الأحد على كل من : الدوادمي ،وعفيف ،والقويعية والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة الباحة تبدأ الحالة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس وتنتهي في الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، على الباحة وبالجرشي ،والمندق ،والمخواة ،والأطاولة ،والعقيق والأجزاء المجاورة، وفي مكة تستمر الحالة حتى يوم الجمعة.