بعد تعليق استخدامه..شاهد مدفع رمضان بالجبيل قبل 80 عامًا

علي القحطاني (صدى):

يعتبر مدفع رمضان من الموروثات الكبيرة المحملة بالذكريات الجميلة، لكن هذا العام لن يكون هناك مدفع ،بعد إعلان إمارة منطقة المدينة المنورة، تعليق استخدام مدفع رمضان خلال شهر رمضان لهذا العام، لاستكمال بعض المتطلبات الفنية.

ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” على تويتر، صورة نادرة أثناء إطلاق مدفع رمضان قبل 80 عامًا في الجبيل.

وارتبط أهل المدينة المنورة بمدفع رمضان وصوته ،وكان يتم عبره إعلان حلول شهر رمضان ، حيث كان قديما هو الوسيلة الوحيدة التي تصل إلى جميع أهالي المدينة المنورة. يذكر أن الأهالي قديما كانوا يحرصون على التواجد في ساحات المسجد النبوي، واصطحاب أبنائهم، لسماع صوت المدفع.