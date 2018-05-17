” العمل ” تتفاعل مع شكوى مواطن بسبب جشع مكتب استقدام

عادل الحربي(صدى):

تقدم مواطن بشكوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفيد بأنه طلب استقدام عاملة منزلية من أحد مكاتب الاستقدام، وفوجئ بتأخير عن المدة المحددة ،وجشع ورفع بالأسعار عن السعر المحدد من قبل الوزارة.

ومن جانبه تفاعلت الوزارة مع شكوى المواطن لحل المشكلة، وأوضح المواطن في تغريدة له عبر ” تويتر ” وجهها إلى المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أنه بعد التواصل مع الوزارة تم استرداد المبلغ الزائد من مكتب الاستقدام.

وقال خالد أبا الخيل في رد على التغريدة: ” شكرًا جزيلًا.. وأرجو من العملاء التواصل مع الوزارة على الرقم 19911 في حال تم الإخلال بالعقد من قبل مكاتب وشركات الاستقدام، والوزارة تعيد لعملائها حقوقهم بعد ثبوت الإخلال بالعلاقة التعاقدية من قبل المكاتب والشركات ” .