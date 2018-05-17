شبكة إنجليزية تنقل نهائي دوري الأبطال مجانا وتكسر احتكار ” beIN SPORTS “

ماجد محمد(صدى):

قامت إحدى الشبكات الإنجليزية بكسر احتكار شبكة ” beIN SPORTS” القطرية للمباريات؛ موجهة صفعة جديدة للقناة التي شهدت هجومًا حادًا الآونة الأخير في أعقاب المقاطعة العربية لقطر.

وتوصلت الشبكة الإنجليزية “BT SPORT”، إلى اتفاق يقضي ببثها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا مجانًا على الهواء مباشرةً على قناتها على موقع “يوتيوب”.

كما نقلت الشبكة الإنجليزية، مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين الأتلتي ومارسيليا ، التي أقيمت اليوم.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي يوم 26 مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف في نهائي دوري الأبطال.