حصالة : المملكة تهدر 50 مليار دولار سنويًا في الغذاء الزائد

علي القحطاني(صدى):

قال سعد الحمودي، المشرف العام على مبادرة الحصالة، أن مبادرتهم تطوعية وتضم مجموعة من المتخصصين في المالية والإدارة، وتستهدف تثقيف المواطن بطريقة تعامله مع المال، موضحاً أنهم بدأوا مشروعهم بدراستين عن المجتمع، وطريقة تعامله مع المال والادخار والاقتراض، لافتًا إلى أن المجتمع لديه مشكلة كبيرة في هذا الأمر.

وفجر الحمودي مفاجأة اثناء لقائه التليفزيوني، كاشفا : ” السعودية تُصنف من أعلى الدول في الهدر الغذائي، فهناك 50 مليار دولار سنويًا تُهدر في الغذاء الزائد عن الحاجة ، وأن المملكة من أعلى الدول في قضية السنمة؛ حيث يُعاني 70% من أفراد المجتمع من السمنة، وهو مايعكس أن الاستهلاك أكثر مما نحتاج” .

وتابع ” أن الدراسة كشفت أن 24% من المواطنين لا يعرفون كيفية الادخار، و15% فقط لديهم برامج ادخارية منظمة ، وأن 51% من الذين أجروا عليهم الدراسة، لديهم قروض غالبيتها للاستهلاك وليس للاستثمار، و84% ممن عليهم قروض شخصية يسافرون للسياحة خارج المملكة من مرتين إلى 3 مرات سنويا، وهذا نتيجة لخطأ في الوعي لديهم ” .