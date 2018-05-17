بالفيديو.. شاب يوثق مواطن متهور يتسبب فى حادث بالمدينة
تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لشاب قام بتوثيق أحد المواطنين المتهورين ” أثناء قيامه بالسير فى اتجاه عكس السيارات وبسرعة جنونية “، مما أدي إلى وقوع حادث مروع بطريق قباء، بالمدينة المنورة.
سيرمان[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
مجرد حيوان ضحى بالبشر
الله لا يوفقه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4324 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
ايش ذنب الي ماشي مع طريقه الصحيح يجيه مثل هذا المعتوه يجيب له مصيبه
ويمكن معاه عائله واطفال تسبب في ضررهم
حسبي الله عليه
المفروض يحاسب كمتعمد لعمل حادث مع سبق الاصرار والترصد