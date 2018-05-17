  • الأربعاء 16

    مايو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. شاب يوثق مواطن متهور يتسبب فى حادث بالمدينة
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 3٬311
  • 2
  • حوادث

بالفيديو.. شاب يوثق مواطن متهور يتسبب فى حادث بالمدينة

بالفيديو.. شاب يوثق مواطن متهور يتسبب فى حادث بالمدينة
نايف السالم(صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لشاب قام بتوثيق أحد المواطنين المتهورين ” أثناء قيامه بالسير فى اتجاه عكس السيارات وبسرعة جنونية “، مما أدي إلى وقوع حادث مروع بطريق قباء، بالمدينة المنورة.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة

مجرد حيوان ضحى بالبشر
الله لا يوفقه

[ عدد التعليقات: 4324 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
ايش ذنب الي ماشي مع طريقه الصحيح يجيه مثل هذا المعتوه يجيب له مصيبه
ويمكن معاه عائله واطفال تسبب في ضررهم
حسبي الله عليه
المفروض يحاسب كمتعمد لعمل حادث مع سبق الاصرار والترصد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *