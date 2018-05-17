بالفيديو.. شاب يوثق مواطن متهور يتسبب فى حادث بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لشاب قام بتوثيق أحد المواطنين المتهورين ” أثناء قيامه بالسير فى اتجاه عكس السيارات وبسرعة جنونية “، مما أدي إلى وقوع حادث مروع بطريق قباء، بالمدينة المنورة.