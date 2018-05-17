خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة.

وقال الملك المفدى : علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.