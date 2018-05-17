بالصور.. لوحات إرشادية لحملة الشرطة لقاصدي الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

نظمت شرطة مكة المكرمة حملة توعية إعلامية ، تستهدف قاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك, وذلك من خلال نشر العديد من الرسائل التوعوية لموسم رمضان المبارك على لوحات ثابتة وشاشات تلفزيونية متحركة.

وتضمنت اللوحات الإرشادية عبارات توعوية كتب فيها: أخي المواطن أخي المقيم اتباعك لإرشادات رجال الأمن يساعدك على أداء النسك بكل يسر وسهولة.

وتمركزت الحملة الإعلامية في أبرز المواقع الرئيسة والطرق والميادين العامة، تمثلت في 18 موقعاً في محافظة جدة والعاصمة المقدسة والطريق السريع الرابط بينهما, وذلك في إطار الخطة الإعلامية التي تهدف لرفع مستوى الوعي بالأنظمة والتعليمات الواجب اتباعها لدى الجميع من مواطنين ومقيمين خلال موسم العمرة.