السيسي : حذرنا من قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ونتحرك لحل الأزمة

القاهرة(صدى):

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نقل سفارة الأمريكية إلى القدس، اليوم الأربعاء، قائلًا: “قلنا إن القرار سيكون له تداعيات سلبية وعدم الرضا والاستقرار في المنطقة”. ، مؤكدًا أن جهود مصر لا تتوقف، ولا تكون كرد فعل، بل سابقة على ذلك، والتحركات المصرية في مجلس الامن كانت شاهدة على ذلك .

وأكد الرئيس، على أن معبر رفع ” مفتوح “، على مدار اليوم، لتخفيف حجم المعاناة على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر تتواصل مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لحل الازمة، لافتًا إلى أنه يأمل أن يكون لدي الدولة الاسرائيلية حرص على أرواح الشعب الفلسطيني، وأن التأثير مش بالكلام وانما بالقدرة والعمل، وليس بالمزايدة، وأن مصر تتحرك كجزء من الحل .

ويُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، نقلت أول أمس الإثنين، سفارتها إلى القدس قبل يوم واحد من ذكرى النكبة وقيام دولة إسرائيل، وقُتل أكثر من 62 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تظاهرهم على السياج الحدودي مع قطاع غزة احتجاجا على نقل السفارة للقدس خلال مشاركتهم في فعاليات “مسيرة العودة الكبرى” التي بدأت في 30 مارس الماضي.