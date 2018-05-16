7 نصائح تسهل عليك متاعب أول يوم صيام
يعد أول أيام رمضان هو الأكثر صعوبة على الصائم، حيث إنه يتغير فيه نظام يومك بالكامل , وحتى تجتاز هذا اليوم بسهولة أليك بعض النصائح الصغيرة التي تساعدك على تخفيف متاعب هذا اليوم:
– تجنب الخروج في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة لمنع الشعور بالعطش.
– أيضًا يجب التدرج في شرب المياه وجميع السوائل.
– التركيز على وجبة السحور فهي مهمة لإمداد الجسم بالطاقة وقت الصيام.
– عدم تناول المشروبات المنبهة في رمضان كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية.
– التدرج بالإفطار لعدم الشعور بالانتفاخ الذي يجلب الخمول والكسل.
– تفادي كل من يسبب التوتر والقلق والعصبية والحرص على الهدوء والاسترخاء.
– استثمار الوقت خلال نهار رمضان بقراءة القرآن الذي يمنح الدعم النفسي والراحة والصبر.
صائم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
كلها صح والاخيره صحين
المر[ عدد التعليقات: 1310 ] نشر منذ 28 دقيقة
المكيف بارد وعطها نومه نوم العوافي نصف اليوم يروح وبعد الصلاة ردفيه ولاقرب الفطور قولهم نادوني ودقها بالخمسه عليك بالعافيه وبعدالعشاء التروايح وربنا يقبل ويغفر