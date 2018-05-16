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7 نصائح تسهل عليك متاعب أول يوم صيام

7 نصائح تسهل عليك متاعب أول يوم صيام
نورة الشهري(صدى):

يعد أول أيام رمضان هو الأكثر صعوبة على الصائم، حيث إنه يتغير فيه نظام يومك بالكامل , وحتى تجتاز هذا اليوم بسهولة أليك بعض النصائح الصغيرة التي تساعدك على تخفيف متاعب هذا اليوم:

– تجنب الخروج في الأوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة لمنع الشعور بالعطش.

– أيضًا يجب التدرج في شرب المياه وجميع السوائل.

– التركيز على وجبة السحور فهي مهمة لإمداد الجسم بالطاقة وقت الصيام.

– عدم تناول المشروبات المنبهة في رمضان كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

– التدرج بالإفطار لعدم الشعور بالانتفاخ الذي يجلب الخمول والكسل.

– تفادي كل من يسبب التوتر والقلق والعصبية والحرص على الهدوء والاسترخاء.

– استثمار الوقت خلال نهار رمضان بقراءة القرآن الذي يمنح الدعم النفسي والراحة والصبر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

كلها صح والاخيره صحين

[ عدد التعليقات: 1310 ] نشر منذ 28 دقيقة

المكيف بارد وعطها نومه نوم العوافي نصف اليوم يروح وبعد الصلاة ردفيه ولاقرب الفطور قولهم نادوني ودقها بالخمسه عليك بالعافيه وبعدالعشاء التروايح وربنا يقبل ويغفر

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