” الشهري ” يطالب بتغيير مسمى ” حزب الله ” : حزب الشيطان يناسبهم أكثر
علق المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري، اليوم الأربعاء، على قرار المملكة بتصنيف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب.
وقال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وبدأت الأمور تتجه للمسار الصحيح ويبدأ الحرب على الإرهاب الحقيقي ” .
وعلى جانب أخر أكد ” الشهري ” على رفضه لتسميه الحزب باسم ” حزب الله ” ؛ حيث غرد قائلًا : ” كما لم نقبل بمسمى الدولة الإسلامية للتنظيم الإرهابي داعش، علينا أن لا نقبل تسمية مليشيا إرهابية بحزب الله بل حالش على أقل الأحوال على الرغم أن أكثر مايناسبهم هو حزب الشيطان ” .
وكانت الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على عناصر من حزب الله من بينهم حسن نصر الله ونائبه.
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فيصل[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتفق معك انه فعلا حزب الشيطان بكل ما في الكلمة من معنى شياطين بأفعالهم وسكوتهم عن الحق والحقيقة .. هذه هي البداية الحقيقية لدحر الارهاب
فهد[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفروض حتى الاعلام يذكره حزب الشيطان مو حزب الله .. الله برئ منهم ومن افعالهم
نوير[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرارات الحاسمة فقط هي القادرة على القضاء على الارهاب وجميعنا يد واحدة ضد الارهاب
abdul[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس كل من سمَّي نفسه مسلم انه مطبّق الاسلام، وليس كل من سمي نفسه من حزب الله انه علي منهج الله والاسلام، وليس كل من سمي نفسه بالسلَفي انه مستقيم مثل السلف الصالح. الاسم شيئ والافعال شيئ آخر. ولكننا نُطلِق علي انفسنا وابنائنا اسماء جميلة تيمُّنًا وتفاؤلا بأن يتطابق الإسم علي المسمَّي. لذا اطلق عليك ابوك اسم جميل “حمدان” لا كفران.