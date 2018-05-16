” الشهري ” يطالب بتغيير مسمى ” حزب الله ” : حزب الشيطان يناسبهم أكثر

نايف السالم(صدى):

علق المحلل السياسي الدكتور حمدان الشهري، اليوم الأربعاء، على قرار المملكة بتصنيف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب.

وقال ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وبدأت الأمور تتجه للمسار الصحيح ويبدأ الحرب على الإرهاب الحقيقي ” .

وعلى جانب أخر أكد ” الشهري ” على رفضه لتسميه الحزب باسم ” حزب الله ” ؛ حيث غرد قائلًا : ” كما لم نقبل بمسمى الدولة الإسلامية للتنظيم الإرهابي داعش، علينا أن لا نقبل تسمية مليشيا إرهابية بحزب الله بل حالش على أقل الأحوال على الرغم أن أكثر مايناسبهم هو حزب الشيطان ” .

وكانت الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على عناصر من حزب الله من بينهم حسن نصر الله ونائبه.

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