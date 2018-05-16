” صدى ” تهنئ مقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين والامتين العربية والاسلامية

نايف السالم(صدى):

ترفع ” صدى ” أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول شهر مضان المبارك.

كما تقدم ” صدى ” التهنئة للأمة العربية والإسلامية، وتهنئة خاصة لقرائها الكرام بمناسبة هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.