” صدى ” تهنئ مقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين والامتين العربية والاسلامية
ترفع ” صدى ” أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول شهر مضان المبارك.
كما تقدم ” صدى ” التهنئة للأمة العربية والإسلامية، وتهنئة خاصة لقرائها الكرام بمناسبة هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
فهد[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتم بخير والامة العربية والاسلامية وملكنا وولي عهدنا بالف صحة وعافية .. اعاده الله على الجميع بالخير واليمن ,, وخالص التهاني للصحيفة والعاملين عليها موفقين وفي تقدم دائما ,, يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتم بخير
نهى[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله عام الخير والبركات رمضان كريم
صائم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وصدى ومنسوبيها ومتابعيها بخير