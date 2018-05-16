حساب المواطن يوضح طرق إثبات الاستقلالية

علي القحطاني(صدى):

رد حساب المواطن على استفسار مستفيد عن كيفية إثبات الاستقلالية للحصول على دعم البرنامج، حيث جاء فيه: المستند باسمي من أين أحصل عليه؟.. من الأحوال مثلًا؟.

وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن: صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء باسمك.

وأوضح حساب المواطن موقف من كانت الحالة لديه مدفوعة، ولكن لم يجد المبلغ في حسابه، قائلًا : في حال أن الدفعة مدفوعة الرجاء التوجه للبنك والتأكد من مبلغ الدعم.