مؤسسة حقوقية تحقق مع الاتحاد الأرجنتيني لنصائحه الإباحية مع الروسيات بالمونديال

نواف السالم(صدى):

قامت المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين بفتح تحقيقا، اليوم الأربعاء، حول الدليل الاسترشادي الذي أصدره اتحاد الكرة الأرجنتيني، وذكر من خلاله بعض الطرق التي يجب اتباعها إذا ما أراد شخص إقامة علاقة ناجحة مع نساء روسيات خلال فاعليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ووصف كلاوديو بريسمان، الذي يعمل مراقبا في المؤسسة الدليل الاسترشادي للاتحاد بأنه ” شيء مهين ويدعو للتمييز “، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية المناهضة للتمييز تسعى إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن إضافة هذه النصائح المثيرة للجدل والخاصة بكيفية إقامة علاقات مع السيدات الروسيات.

ويُذكر أن هذا الدليل تم توزيعه خلال الدورة التعليمية التي نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حول اللغة والثقافة الروسية. وخصص اتحاد الكرة الأرجنتيني هذه الدورة التعليمية للصحفيين والقيادات الرياضية الذين سيتواجدون في روسيا خلال المونديال.