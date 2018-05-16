تعرف على جدول مباريات البطولة العربية للأندية
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن جدول تصفيات البطولة العربية للأندية، اليوم الأربعاء، والتي ستقام جميع مبارياتها في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بدءًا من غدًا الخميس.
وأكد ” الاتحاد ” ، أن الجدول تضمن مقابلة ” الإفريقي ” التونسي مع ” الفيصلي ” السعودي، و ” النجمة ” اللبناني مع ” الوئام ” الموريتاني غدًا الخميس.
كما جاء فى الجدول لقاء ” الاتحاد الإسكندري ” المصري مع اتحاد الفتح المغربي يوم الجمعة المقبل، والسالمية الكويتي مع أساس تليكوم الجيبوتي في اليوم نفسه.
ويتلاقي ” الفيصلي ” السعودي لخوض ثاني مبارياته في التصفيات ضد ” النجمة ” اللبناني يوم الأحد 20 مايو، بالإضافة إلى ” الوئام ” الموريتاني مع الإفريقي التونسي.
كما يتقابل كلًا من ” السمالية ” مع الاتحاد الإسكندري، و ” أساس تليتكوم ” مع اتحاد الفتح، يوم الاثنين 21 مايو.
ويواجه ” النجمة ” نظيره ” الإفريقي ” ، في الأربعاء 23 مايو، و ” الفيصلي ” مع فريق الوئام ، وأخيرًا، يقابل الاتحاد الإسكندري فريق أساس تيلتكوم، واتحاد الفتح في مواجهة السالمية يوم الخميس 24 مايو.
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