تعرف على جدول مباريات البطولة العربية للأندية

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن جدول تصفيات البطولة العربية للأندية، اليوم الأربعاء، والتي ستقام جميع مبارياتها في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بدءًا من غدًا الخميس.

وأكد ” الاتحاد ” ، أن الجدول تضمن مقابلة ” الإفريقي ” التونسي مع ” الفيصلي ” السعودي، و ” النجمة ” اللبناني مع ” الوئام ” الموريتاني غدًا الخميس.

كما جاء فى الجدول لقاء ” الاتحاد الإسكندري ” المصري مع اتحاد الفتح المغربي يوم الجمعة المقبل، والسالمية الكويتي مع أساس تليكوم الجيبوتي في اليوم نفسه.

ويتلاقي ” الفيصلي ” السعودي لخوض ثاني مبارياته في التصفيات ضد ” النجمة ” اللبناني يوم الأحد 20 مايو، بالإضافة إلى ” الوئام ” الموريتاني مع الإفريقي التونسي.

كما يتقابل كلًا من ” السمالية ” مع الاتحاد الإسكندري، و ” أساس تليتكوم ” مع اتحاد الفتح، يوم الاثنين 21 مايو.

ويواجه ” النجمة ” نظيره ” الإفريقي ” ، في الأربعاء 23 مايو، و ” الفيصلي ” مع فريق الوئام ، وأخيرًا، يقابل الاتحاد الإسكندري فريق أساس تيلتكوم، واتحاد الفتح في مواجهة السالمية يوم الخميس 24 مايو.