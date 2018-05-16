بعد اعتزاله.. حسام غالي إداريا في الأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

بعد حفل اعتزاله بأيام قليلة، يبدو أن حسام غالي لاعب النصر السابق، لن يكون قادرًا على ترك مكانه في القلعة الحمراء، ولكن تلك المرة سيعود إداريًا.

وكانت لجنة الكرة بنادي الأهلى المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قررت تعيين حسام غالى كمنسقا لقطاع كرة القدم فى جهاز المدرب الجديد الذي سيتم التعاقد معه فى الموسم المقبل؛ وذلك عقب الإطاحة بالمدرب المصري حسام البدري.

يجدر الإشارة إلى أن حسام البدرى تقدم باستقالته عن تدريب الفريق على خلفية تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة والخسارة أمس أمام كمبالا سيتى فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا .