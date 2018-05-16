شاب يعيش في منزل مسنة لمدة 6 أشهر دون أن تشعر بوجوده

طوكيو(صدى):

تسلل شاب من مدينة هيميجي اليابانية، يبلغ من العمر 20 عاماً، للعيش في منزل امرأة مسنة لمدة ستة أشهر دون أن يلاحظ أحد وجوده بالمنزل.

و بقي الشاب في المنزل التي كانت تسكنه سيدة تبلغ من العمر 90 عاماً، إلى أن زارها إبنها الذي سمع أصواتاً قادمة من الطابق العلوي للمنزل، مما أثار استغراب الابن فصعد للتحقق من الأصوات، فوجئ بوجود الشاب مستلقياً على سرير في غرفة النوم العلوية.

وأكدت المرأة العجوز، إنها لا تعلم مطلقًا بوجود أي شخص في منزلها، الأمر الذي دفع الابن للاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الشاب المتسلل.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه أو الأسباب التي دفعته للمكوث في منزل المرأة كل تلك المدة.

وأوضحت المرأة العجوز إنها لم تصعد إلى الطابق العلوي منذ فترة طويلة، وإنها لم تلحظ وجود أي شيء غريب في منزلها، على الرغم من عثور الشرطة على حذاء الشاب عند المدخل، إلا أن صاحبة المنزل لم تلحظ وجوده أيضاً.