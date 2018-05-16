شاب يعيش في منزل مسنة لمدة 6 أشهر دون أن تشعر بوجوده
تسلل شاب من مدينة هيميجي اليابانية، يبلغ من العمر 20 عاماً، للعيش في منزل امرأة مسنة لمدة ستة أشهر دون أن يلاحظ أحد وجوده بالمنزل.
و بقي الشاب في المنزل التي كانت تسكنه سيدة تبلغ من العمر 90 عاماً، إلى أن زارها إبنها الذي سمع أصواتاً قادمة من الطابق العلوي للمنزل، مما أثار استغراب الابن فصعد للتحقق من الأصوات، فوجئ بوجود الشاب مستلقياً على سرير في غرفة النوم العلوية.
وأكدت المرأة العجوز، إنها لا تعلم مطلقًا بوجود أي شخص في منزلها، الأمر الذي دفع الابن للاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الشاب المتسلل.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه أو الأسباب التي دفعته للمكوث في منزل المرأة كل تلك المدة.
وأوضحت المرأة العجوز إنها لم تصعد إلى الطابق العلوي منذ فترة طويلة، وإنها لم تلحظ وجود أي شيء غريب في منزلها، على الرغم من عثور الشرطة على حذاء الشاب عند المدخل، إلا أن صاحبة المنزل لم تلحظ وجوده أيضاً.
الحربي[ عدد التعليقات: 734 ] نشر منذ 55 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، حلاوتك يا حلو 👨🏻🎤 يا الساموراي الياباني 🇯🇵🥋🇯🇵😂😂😂
منجضع تسدح و تبطح وتشاخر علَى سرير 🛌 هالعجيز 🛌 بالدور العلوِي 😂😂😂
مقيولة : شَيْء ببلاش ⬅️ ربحه بين 😂👨🏻🎤🇯🇵😂 لَا وَ بعد موطي نعولك ⛸ علَى
مدخل بيت هالعجيز من برى 😂🏯🇯🇵😂 يَعْنِي عيني 👀 عينك 👀 يا الإ تيكيت 😂😂
وَ راعي طويلة أبو الشّباب 🇯🇵👨🏻🎤🇯🇵 ست شُهُور يالظالم 👀👨🏻🎤😂😂😂😂😂😂😂
ختامًا ، بحكم خبرتي العريقة والمميزة بهالحياة أقول للشرطة اليابانية 🇯🇵👮🏻🇯🇵:
الحرامي هَذَا👨🏻🎤 من ⬅️ مدينة هيميجي اليابانية ➡️ يَعْنِي همجي 😂😂😂😂
مالكم ومال التحقيقات 👮🏻✍🏻👮🏻 وَ مضيعة الوقت ⌚️ الكتاب من عنوانه 👨🏻🎤😂😂😂
مَع وافر المحبة .