نيمار يطالب سان جيرمان بالتمسك به أمام عرض الريال

نواف السالم(صدى):

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يرفض تمامًا فكرة الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وفي هذا السياق كشفت مصادر أن نيمار طالب إدارة فريقه الفرنسي بأن تتمسك به ، وأن لا تفسح المجال لرحيله إلى الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت المصادر إن نيمار حدد مطالبه للمدرب الألماني الجديد لسان جيرمان توخيل من أجل البقاء مع النادي الفرنسي، بالإضافة لمطالبته بضم مواطنه كاسيميرو لاعب ريال مدريد والفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني.

يجدر الإشارة إلى أن إدارة الملكي ترغب في ضم نيمار، بينما يعارض انضمامه كلا من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ورنالدو، وماركو أسينسيو.