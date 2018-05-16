خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية لحلول شهر رمضان

واس(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ ، من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ رعاهما الله ـ ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب.