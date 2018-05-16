خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية لحلول شهر رمضان
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ ، من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ رعاهما الله ـ ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب.
فهد[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل عام والأمة العربية بخير وسلام
فيصل[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اعنا على صوم رمضان واحفظ الوطن العربي يارب