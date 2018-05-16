خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهان لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

نايف السالم(صدى):

جرياً على العادة الملكية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بالتواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية.

فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ ـ إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، متوجهين إلى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين.