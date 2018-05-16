تميم يغرد بمناسبة رمضان.. ومغردون يلقنونه درسًا قاسيًا
يبدو أن الأمير القطري المدلل تميم بن حمد بات مرفوضًا من العالم العربي؛ الذي أصبح لا يثق به عقب سقوط الأقنعة وتكشُف الوجه الحقيقي للنظام القطري.
وفي ظهور جديد له ، غرد تميم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” أهنئ الشعب القطري والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك، وأسأل الله لشعوبنا فيه الخير والبركات ولأوطاننا الاستقرار والازدهار “.
وبدلًا من أن يستقبل الأمير الذي تحالف على الوطن العربي بخططه الشيطانية ، التهنئة من المغردين، انهال عليه سيل من التغريدات المهاجمة له والرافضة لسياسته.
وتفاعل المغردون العرب مع تغريدة ” تميم ” بالسخرية؛ حيث قال أحدهم : ” ما يحتاج تغريدة وتعب. قروب وتساب يكفي ولو تجمع معهم الإرهابيين تبعكم انت وأبوك يا الدالغة ” .
وأضاف أخر في إشارة للعلاقات القطرية الإيرانية الإرهابية: ” لو كتبتها بالفارسي كان أفضل “.
وتابع أخر : ” الله لا يعيده عليك بخير انت وتنظيمك الإرهابي “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47165 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل الكسحه ,, اهل الوجيه الكلحه ,,,,,,,,
نوير[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله بيستاهل الفار اما يطلع من الجحر ما يلاقي غير الضرب على راسه لو منه ما كان طلع حتى على شعبه ماصار طايقه
فهد[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيك تعايد الارهابيين تبعك مو نحن ,,نحن بريئين منك ومن امثالك
qlq[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاهم الازدهار
تراب انت وابوك
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1159 ] نشر منذ 2 ساعتين
لبوك لبو ستين كلب
غرد با الفارسي تحصل من يرد ويهنيك يا ذنب المجوس
بدر[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الخبيث داعم الحوثين على السعوديه ولكن اصبحت ليست دوله بل جزيرة صغيرة الله يسلط على كل من اضر بالسعوديه او حاول مضرتها ان يسلط عليه الامراض التي لاعلاج لها ولا شفاء من سقمها
راشد[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 1 ساعة
يقولون يغرد الا مغرز في زباله ايران ومايفعه الدفع الرباعي و جالس في وحل و قاذورات ايران و تركيا و الحوثين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 1 ساعة
فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدُّنيا إذا ذَهبَ الحَياءُ
إذا لم تخشَ عاقبة َ الليالي ولمْ تستَحْي فافعَلْ ما تَشاءُ
لئيمُ الفعلِ من قومٍ كرامٍ لهُ مِنْ بينهمْ أبداً عُوَاءُ..
ابو مهند[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 27 دقيقة
وباقي لك وجه يا الذنب استغفر الله العضيم