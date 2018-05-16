تميم يغرد بمناسبة رمضان.. ومغردون يلقنونه درسًا قاسيًا

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن الأمير القطري المدلل تميم بن حمد بات مرفوضًا من العالم العربي؛ الذي أصبح لا يثق به عقب سقوط الأقنعة وتكشُف الوجه الحقيقي للنظام القطري.

وفي ظهور جديد له ، غرد تميم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” أهنئ الشعب القطري والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك، وأسأل الله لشعوبنا فيه الخير والبركات ولأوطاننا الاستقرار والازدهار “.

وبدلًا من أن يستقبل الأمير الذي تحالف على الوطن العربي بخططه الشيطانية ، التهنئة من المغردين، انهال عليه سيل من التغريدات المهاجمة له والرافضة لسياسته.

وتفاعل المغردون العرب مع تغريدة ” تميم ” بالسخرية؛ حيث قال أحدهم : ” ما يحتاج تغريدة وتعب. قروب وتساب يكفي ولو تجمع معهم الإرهابيين تبعكم انت وأبوك يا الدالغة ” .

وأضاف أخر في إشارة للعلاقات القطرية الإيرانية الإرهابية: ” لو كتبتها بالفارسي كان أفضل “.

وتابع أخر : ” الله لا يعيده عليك بخير انت وتنظيمك الإرهابي “.