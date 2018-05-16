بالفيديو.. البرومو الأول لبرنامج ” رامز تحت الصفر “

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان المصري رامز جلال، الفيديو الترويجي الأول لبرنامجه الذي ستذيعه قناة MBC مصر، والذي يعد نسخة جديدة من مقالبه، ويحمل عنوان ” رامز تحت الصفر ” .

وعلق جلال على الفيديو الترويجي عبر صفحته الرسمية على انستجرام، قائلاً: ” بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب، البرومو الرسمي لبرنامج رامز تحت الصفر ” .

وتداول رواد ونشطاء البرومو الخاص بالبرنامج والذي من المقرر عرض أولى حلقاته غداً مع أول أيام رمضان.

يذكر أنه جاء على قائمة ضيوف البرنامج مجموعة من نجوم الفن والرياضة، من أبرزهم غادة عبد الرازق وشيرين عبد الوهاب وياسمين صبري.