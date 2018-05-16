رد طريف لـ الكلباني على سؤال سيدة عن طريقة لإيقاف مداعبة زوجها لها برمضان

عادل الحربي(صدى):

رد الشيخ عادل الكلباني، اليوم الأربعاء بتعليق طريف على سؤال سيدة له عن رأيه في مداعبة زوجها لها في نهار رمضان.

وكان سؤال السيدة عبر ” تويتر ” : ياشيخ وش اسوي عشان ما يداعبني زوجي بنهار رمضان؟ ” ، بينما جاء رد الكلباني الصادم ليقول لها بطريقة ساخرة: ” امسحي المكياج ” .

وتفاعل المغردين مع تعليق ” الكلباني ” ، حيث اعتبره البعض ” قصف جبهة ” للسيدات التي تفرط في وضع المكياج.