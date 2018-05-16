رد طريف لـ الكلباني على سؤال سيدة عن طريقة لإيقاف مداعبة زوجها لها برمضان
رد الشيخ عادل الكلباني، اليوم الأربعاء بتعليق طريف على سؤال سيدة له عن رأيه في مداعبة زوجها لها في نهار رمضان.
وكان سؤال السيدة عبر ” تويتر ” : ياشيخ وش اسوي عشان ما يداعبني زوجي بنهار رمضان؟ ” ، بينما جاء رد الكلباني الصادم ليقول لها بطريقة ساخرة: ” امسحي المكياج ” .
وتفاعل المغردين مع تعليق ” الكلباني ” ، حيث اعتبره البعض ” قصف جبهة ” للسيدات التي تفرط في وضع المكياج.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي قصف جبهه…www ما يعرف يرد…
لو سألت الشيخ نجر كان قالها… اطلبي منه روبعمية ريال لزوم حأ البيت
دهر⏳[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂ههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47165 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه ,,
نوير[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه طيرت الجبهة خالص يا شيخ
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك عليكم الشهر
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 1 ساعة
الأوله مامن حرمه تحط لرجلها مكياج إلا ليلة الدخولة وعند الخرجه لحفله… وبعدين كيف تركب المشيخه على واحد هذا رده ….
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك وش هالشيخ ألي هرجته حطي ولا تحطي مكياج….
طيب اذا كانت المودام سمراء تشفط المكياج وش الحل …؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28489 ] نشر منذ 1 ساعة
🌙🕌 🌙
*بقي لحظات *
وتبدأ القصة الجميلة
والرحلة الماتعة مع القرآن العظيم
وتعلو المساجد بأصوات الدعاء
وتسكن السعادة قلوبنا
*اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه*
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ .
مُبارٓكٌ علٓيْكم شّٓهرُ رٓمٓضٓان
وكل عام وأنتم بألف خير🌙❤.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28489 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلحك ياشيخ وش دخل المكياج
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1046 ] نشر منذ 1 ساعة
يالربع شيى منيح كتير تباركو لبعض بالشهر الكريم…..
لاكن فش تنسوا الإكثار من دعاء الرحمن بأن يوفقكم لصيامه وقيامه فحثو بعضكم لبعض على ذلك… تقبل الله من الجميع..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2626 ] نشر منذ 45 دقيقة
والله اشوف رد الشيخ نجر اقوى تطلب فلوس….😉
ابو مهند[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياعالم يامسلمين
هل
هذا سؤال يوجه لأي شيخ او اي شخصآ كان
في شي يعقل وشي لايعقل اتقو الله
انتم داخلين شهر كريم فضيل