بالفيديو.. طفلاً يذهب إلى مدرسته بصحبة 70 ضابط شرطة

متابعات(صدى):

ذهب داكوتا بيتس، الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات إلى مدرسة سوليفان الابتدائية، برفقة 70 ضابطاً، جاء هذا بعد مقتل والده الشرطي، أثناء أداء واجباته في العمل، لكنه لم يكن وحيداً، حيث قام زملاء والده الراحل بمرافقته إلى المدرسة.

وأظهر مقطع الفيديو، مرافقة عدد كبير من ضباط الشرطة الذين اصطفوا على الجانبين للطفل، بينما كان يرتدي شارة والده، وحصل على قميص يمثل قوة الشرطة في المدينة.

يذكر أن والد الطفل الضابط روب بيتس، الذي يعمل في سلك الشرطة لمدة 16 عاماً، قد قُتل بشكل مأساوي، خلال تبادل لإطلاق النار، وتوافد العشرات من ضباط الشرطة، لإصطحاب الطفل إلى مدرسته، ولم يكتفوا بذلك، بل قدموا له الهدايا، وأخبروه أنهم سيكونون إلى جانبه على الدوام.