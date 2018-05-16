مقتل 3 أشخاص وانقطاع ” التيار الكهربي ” بشمال شرق أمريكا

واشنطن(صدى):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، من وجود ضباب كثيف، في مدينتي ” نيويورك وبوسطن ” ، مما أدي لتوقف وتأخر بعض رحلات المترو في مدينة نيويورك.

كما أحدثت العاصفة الشديدة انقطاع تيار الكهرباء عن مئات الآلاف في شمال شرق الولايات المتحدة ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وأكدت ” مصادر إعلامية ” ، أن الكهرباء منقطعة عن نحو 360 ألف مواطن في ” نيويورك، نيوجيرسي، كونيتيكت، بنسلفانيا، ووست فرجينيا “، بعد ساعات من العواصف التي أسقطت بعض خطوط الكهرباء والأشجار في شمال شرق البلاد.

وأشارت ” المصادر ” ، إلى أنه تم تعليق الدراسة في بعض المدارس وتأخرالبعض الأخر في بدء اليوم الدراسي.