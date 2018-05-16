شقيق شهيد طائرة ” الحياة الفطرية ” يروي تفاصيل عن حياة أخيه

محمود البلوي(صدى):

روى شقيق مدير محمية الخنقة، سعود رجاء الشمري، الذي توفي مع ثلاثة من زملائه إثر تحطم طائرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية أمس الثلاثاء، تفاصيل عن حياة شقيقه.

وقال إن شقيقه سعود كان في الثلاثين من عمره ويعمل في إدارة المحمية منذ أربع سنوات وكان محباً لعمله الذي توفي أثناء تأديته، مشيراً إلى أن شقيقه كان ينتظر قدوم مولود لكن قضاء الله عز وجل كان أقرب.

وأضاف أن شقيقه الراحل كان يخطط لإكمال زراعة 10 آلاف شتلة من شجر الطلح في المحمية، لكنه مات وقد زرع 700 منها فقط.

ويذكر أن طائرة مراقبة جوية تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية تحطمت أمس الثلاثاء في محمية الخنقة شمال محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، ما أدى لمصرع 4 أشخاص، وأعلن بعدها مكتب تحقيقات الطيران عن تشكيل فريق مختص للتحقيق في أسباب وملابسات حادثة سقوط الطائرة.