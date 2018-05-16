غادة عبد الرازق تردّ على منتقدي لغتها الانجليزية ” لست جيدة.. ولكني حرة “
عبرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، عن استيائها من الإنتقادات التي طالتها أكثر من مرّة بسبب أخطائها الإملائية، عندقيامها بالتعليق على صورها باللغة الإنجليزية.
جاء هذا خلال لقاء لها في برنامج ” ذا إنسيدر بالعربي ” ، حيث قالت: ” كلهم قلبوا بقوا بيفهموا، وهما ما بيفهموش ” .
وأكدت الفنانة المصرية أنها ليست جيّدة في اللغة الإنجليزية ولكنها ” حرّة ” على حد تعبيرها، ولها الحق في أن تفعل ما يحلو لها فمن يريد يتابعها ومن لا يريد لا يتابعها.
مشيرة إلى أنه ليس من الضرورى أن تكون جيّدة في اللغة الإنجليزية لمجرد إنها فنانة مشهورة، فهي كباقي الناس تستيقظ باكراً للذهاب إلى عملها وليس لديها وقت للدراسة من جديد.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا يهمك ياغادة مافي أسهل من تعلم اللغات حبة حبة والله يوفقك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28489 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
عبدالله[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي عندها حق فيها. خصوصا بعض – وليس كل- اللي درسوا في الخارج ما يترك احد في حاله الا يصحح له.
ودك تقول له يا اخي عرفنا انك تحكي انجليزي وعرفنا انك درست في الخارج، بس ضف وجهك عني.