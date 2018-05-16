غادة عبد الرازق تردّ على منتقدي لغتها الانجليزية ‎” لست جيدة.. ولكني حرة “

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، عن استيائها من الإنتقادات التي طالتها أكثر من مرّة بسبب أخطائها الإملائية، عندقيامها بالتعليق على صورها باللغة الإنجليزية.

جاء هذا خلال لقاء لها في برنامج ” ذا إنسيدر بالعربي ” ، حيث قالت: ” كلهم قلبوا بقوا بيفهموا، وهما ما بيفهموش ” .

وأكدت الفنانة المصرية أنها ليست جيّدة في اللغة الإنجليزية ولكنها ” حرّة ” على حد تعبيرها، ولها الحق في أن تفعل ما يحلو لها فمن يريد يتابعها ومن لا يريد لا يتابعها.

مشيرة إلى أنه ليس من الضرورى أن تكون جيّدة في اللغة الإنجليزية لمجرد إنها فنانة مشهورة، فهي كباقي الناس تستيقظ باكراً للذهاب إلى عملها وليس لديها وقت للدراسة من جديد.