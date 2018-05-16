أرامكس تعلن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

تُوفر شركة أرامكس ” Aramex ” المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والظهران.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسميات، قائد مبيعات المنطقة، مهندس صناعي ، لافتة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء، ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي من هنا .