حيل بسيطة لعينين أكثر اتساعا

نورة الشهري(صدى):

أكدت خبيرة في المكياج والموضة ، أن العيون هي عنوان جمال المرأة وبوابتها إلى القلوب ، لهذا تم وضع عدد من الحيل والخطوات لصاحبات العيون الصغيرة لإضفاء مزيد من الاتساع على العين .

ومن بعض الحيل والخطوات التي تعطي انطباعاً بأن عينيك واسعة:

اهتمي برموشك

فهي المظلة التي تحتمي بها عيونك، حيث تعطي انطباعاً بأن عيونك واسعة، ومن أفضل الحيل التي عليك اتباعها هي وضع عدة طبقات من المسكارا، وعليك أن تبدئي من وسط الرموش ثم الجوانب، وبعدها ستتفاجئين بالنتيجة.

تظليل العين

بدلاً من وضع الكحل الأسود، طبقي الآيلينر باللون اللوزي الباهت، وضعيه فقط أعلى وأسفل الرموش مع تجنب وصوله لحدقة العين، ثم ضعي طبقة لامعة من الظلال، باستخدام فرشاة رفيعة، أو قطعة قطن صغيرة.

الآيلينر

رسم الآيلينر بطريقة رفيعة، سيبرز ضيق عينيك، استخدمي الآيلينر المائي، الذي سيمنحك نظرة جريئة، بعيون واسعة، كعيون المها، كما أنه يخفي إحمرار العين.

الألوان المضيئة

أحد الأسباب التي تجعل عيونك تبدو متعبة وغير جذابة، هو لون الظلال “الآيشادو”، خاصة تحت الحاجب وعلى الزوايا الداخلية للجفون، لذا ضعي لمسة من الكونسيلير تحت العين، ما يعطي اتساعًا وإشراقًا للعيون.

ارسمي عينيك

ضعي الكحل الأسود بخط رفيع، بطول الآيلينر المائي، على رموش الجفون العليا، وابدئي من زاوية العين، من الداخل إلى الخارج، ما يعطيك نظرة جريئة.. بعيون واسعة.