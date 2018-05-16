” صحة المدينة ” تعلن مواعيد دوام المديرية ومراكز الرعاية تعمل بكفأة عالية في رمضان

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1439هـ بمدة خمس ساعات من يوم الأحد حتى يوم الخميس، موضحة أن ساعات الدوام تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 ظهراً، بينما تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 / 09 / 1439هـ ويستأنف العمل بعد ذلك يوم الأربعاء الموافق 06 / 10 / 1439هـ.

وأفادت ” صحة المدينة ” أن مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل وخارج منطقة المدينة المنورة، والتي ستعمل خلال فترة شهر رمضان، ” ماعدا المراكز المناوبة ” سيكون الدوام بها من يوم الأحد وحتى يوم الخميس على فترتين الفترة الأولى : من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 01:00 ظهراً والفترة الثانية : من الساعة 09:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

وفي السياق نفسه، يُذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة بمنطقة المدينة المنورة هي ” الأزهري، الفتح، السلام، باقدو، الحرة الغربية، قباء، الحزام، القصواء، الصويدره، اليتمه، البندر، الشرقية، الصخيرات، الصلصله، العشاش والنخيل ” .

ومن جانبه، صرح الدكتور أيمن بن مصطفى ينبعاوي، المساعد للصحة العامة بصحة المدينة، بأن جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة المدينة المنورة مجهزة ومدعومة بالكوادر الصحية لتقديم الخدمة المميزة لجميع المراجعين.