بعد الخروج من الاسيوية وتأخر المستحقات.. الأهلي يتلقى صفعة جديدة
كشفت مصادر عن اقتراب عودة اللاعب عبد الفتاح عسيري إلى صفوف نادي الاتحاد من جديد؛ بناءً على رغبته، وذلك في أعقاب إعلان كلًا من اللاعب ليوناردو وفيتفا الرغبة في فسخ تعاقدهما أيضًا.
وكان ” عسيري ” انتقل إلى النادي الأهلي في عام 2016، بعقد يمتد لـ 4 سنوات؛ حيث من المقرر أن ينتهي تعاقده 2020.
يجدر الإشارة إلى أن عسيري يحق له الانتقال للاتحاد وفقًا للشرط الذي أبقا عليه في تعاقده مع الأهلي وهو أن يبقى هاويًا.
وجاءت رغبة عسيري في العودة إلى صفوف الاتحاد؛ بالتزامن مع تأخر مستحقات اللاعبين بين صفوف الأهلي؛ إلا أنه رغبة اللاعب كان لها ردود فعل ما بين مؤيدة ومعارضة، وحتى الأن يلتزم الاتحاد الصمت حول تلك الأنباء.
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة
اعلام الهلال لا نصدقه
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 ساعة
اعلام الهلال لا نصدقه
بعد خروجه من الاساويه اوك بس ما خرج بنقطتين
متابع[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 57 دقيقة
خراط
متابع[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 55 دقيقة
حتى في رمضان ما تبطلون كذب !!!!!!
الملكي[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههه كلهم رايحين والنادي بيقفلونه ، والله من الخراط اللي فيكم ، صحيفة عريقة واخبارها عن الاهلي كلها كذب استحوا ياناس استحوا ، لذي الدرجة الملكي محرق دمكم ومبكيكم ، مساكين
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 14 دقيقة
مره قالو معتز ومره قالو عسيري ومره قالو مهند ومره قالو السومه اي شي سلبي على الاعلي يتسابقون في نشره
وينكم قبل يلعب مع ابسد وتشجيعه والوقوف معاه
سبحان الله
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 11 دقيقة
على الاهلي *
احنا برمضان صومو وبطلو اشاعات يعنني تبي نحرق دم الاهلاويه استريحو بس
الاهلي وراه جمهور كبير ولن يتهلا عنه