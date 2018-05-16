بعد الخروج من الاسيوية وتأخر المستحقات.. الأهلي يتلقى صفعة جديدة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب عودة اللاعب عبد الفتاح عسيري إلى صفوف نادي الاتحاد من جديد؛ بناءً على رغبته، وذلك في أعقاب إعلان كلًا من اللاعب ليوناردو وفيتفا الرغبة في فسخ تعاقدهما أيضًا.

وكان ” عسيري ” انتقل إلى النادي الأهلي في عام 2016، بعقد يمتد لـ 4 سنوات؛ حيث من المقرر أن ينتهي تعاقده 2020.

يجدر الإشارة إلى أن عسيري يحق له الانتقال للاتحاد وفقًا للشرط الذي أبقا عليه في تعاقده مع الأهلي وهو أن يبقى هاويًا.

وجاءت رغبة عسيري في العودة إلى صفوف الاتحاد؛ بالتزامن مع تأخر مستحقات اللاعبين بين صفوف الأهلي؛ إلا أنه رغبة اللاعب كان لها ردود فعل ما بين مؤيدة ومعارضة، وحتى الأن يلتزم الاتحاد الصمت حول تلك الأنباء.